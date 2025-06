Wanda Nara alla finale di Champions League: "Invitata da un calciatore Psg"

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé alimentando nuovi gossip. Stavolta non c'entra la burrascosa separazione da Mauro Icardi , bensì ad accendere i rumors internazionali è stata la ua presenza Allianz Arena di Monaco di Baviera durante la finale di Champions League tra Psg e Inter del 31 maggio. A darne notizia, inizialmente in modo informale, è stato il giornalista sportivo argentino Diego Latorre durante una conversazione privata con la moglie, Yanina Latorre, nota conduttrice televisiva in Argentina.

Wanda Nara, il sospetto invito di un PSG scatena il gossip

"Wanda è allo stadio", ha detto Diego, scatenando la curiosità di Yanina, che poco dopo ha condiviso la rivelazione sui social con un messaggio eloquente: "Oggi vogliate bene a Diego, è la nostra migliore fonte. Ho delle informazioni, sono sorpresa". La presenza di Wanda Nara alla finalissima è apparsa ancora più sospetta dopo che Yanina Latorre ha svelato altri dettagli sul viaggio: “Wanda stava registrando per MTV in Italia. Le hanno mandato un aereo, prenotato l’albergo e i biglietti per lo stadio (che sono quasi impossibili da trovare). Qualcuno del PSG". Quel “qualcuno”, secondo la Latorre, sarebbe nientemeno che Achraf Hakimi, il calciatore del club francese recentemente al centro del gossip a causa di alcune vicende legate alla sua vita privata. A rendere tutto ancora più interessante è stato un video pubblicato da Wanda Nara nelle sue storie Instagram: si mostra in uno degli spazi più esclusivi dello stadio, con una visuale praticamente a bordo campo. Nessun riferimento esplicito ad Hakimi, ma un dettaglio ha fatto parlare: la frease "Te l'avevo detto", apparsa nel post, ed interpretata da molti come una frecciatina all’ex marito Mauro Icardi, che in passato aveva giocato per il PSG.