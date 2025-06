"Wanda Nara con l'ennesimo calciatore ed ex amico di Icardi": il gossip

Wanda Nara e Hakimi: l'ultimo gossip

Hakimi, ex compagno di Mauro Icardi proprio ai tempi del PSG, avrebbe festeggiato la vittoria, insieme agli amici più stretti, tra questi, i rumors riferiscono che ci sarebbe stata anche Wanda. La showgirl poche ore prima aveva pubblicato alcune storie su Instagram in cui si mostrava a Milano, a bordo di una Rolls Royce, sfoggiando un paio di scarpe rosse firmate Christian Louboutin con la scritta “Paris” ben visibile. Successivamente aveva annunciato di essere in partenza per Ibiza. Ed è proprio su questo dettaglio che si è soffermato l'esperto di gossip, affermando: “Ora Wanda e Hakimi stanno andando a Ibiza. Indovinate chi si trova là? Icardi e China Suarez”. Nelle sue storie social Rosica ha scritto: "Wanda a Parigi con l’ennesimo calciatore ed ex amico di Icardi". Un’accusa che, secondo quanto lui stesso racconta, avrebbe spinto Wanda a bloccarlo sui social dopo anni in cui lo seguiva: “Colpita e affondata”, ha scritto ironicamente.