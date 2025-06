Scamacca, lo scherzo dopo le nozze a Flaminia Appolloni

Gianluca Scamacca è tornato a far parlare di sé per un divertente scherzo che ha subito conquistato il web e che al contempo ha dato prova del suo spirito goliardico. In un video condiviso sui social, si vede il calciatore spingere Flaminia Appolloni con il viso direttamente su una torta preparata per festeggiare il primo giorno da marito e moglie. Quest'ultima non la presa male, ricambiando il gesto con una generosa dose di crema spalmata direttamente sulla faccia del marito.