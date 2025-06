Chiamatelo Sir David, Beckham diventa cavaliere: l'onoreficenza sarà concessa da Re Carlo III

Il 13 giugno rappresenterà una data storica per David Beckham , che sarà ufficialmente insignito del titolo di cavaliere da re Carlo III , segnando così un momento tanto atteso per l’ex capitano della nazionale inglese. A rivelare la notizia è stata la BBC , che ha confermato come la cerimonia avverrà a Buckingham Palace , con tutte le formalità del caso. Il riconoscimento non premia solo la lunga e prestigiosa carriera in campo dell'ex calciatore, ma anche il suo impegno umanitario.

David Beckham cavaliere: Victoria diventa "Lady"

David Beckham, 50 anni compiuti di recente, non è soltanto il calciatore che ha registrato ben 115 presenze con la nazionale inglese, partecipazioni a tre Mondiali e il leggendario Triplete del 1999 con il Manchester United, ma è anche diventato ambasciatore dell’UNICEF e, più di recente, volto della King's Foundation. L'ex giocatore ed attuale co-proprietario dell'Inter Miami è riuscito a costruirsi nel tempo un'immagine pubblica di grande rispetto, apprezzata tanto dagli inglesi quanto dalla famiglia reale. Per anni, Beckham era rimasto escluso dalle onorificenze reali a causa di controversie fiscali e di alcune email private diventate pubbliche, in cui l’ex calciatore si scagliava con toni accesi contro il comitato che lo aveva escluso. Con il titolo conferito al marito, anche Victoria Beckham otterrà ufficialmente il titolo di "Lady", facendola così passare da icona pop e stilista di moda a figura dell’alta società britannica. Secondo quanto riportato dal The Sun, l’ex Spice Girl "non vede l’ora di firmare come Lady Beckham"....