Matthaus, l'ex Inter e il nuovo amore a 64 anni: i cinque divorzi e la compagna 26enne

Lothar Matthaus , ex campione del mondo con la Germania e leggenda del calcio internazionale, è tornato a far parlare di sé, stavolta non per questioni sportive o per le sue analisi da opinionista , ma per la sua vita sentimentale. A 64 anni, l'ex Pallone d'Oro sembra aver trovato una nuova compagna: si tratterebbe di Theresa Sommer , modella tedesca di 26 anni con un brillante backgroung di studi.

Matthaus, nuova relazione a 64 anni

La relazione tra i due, sebbene non ancora ufficializzata, si starebbe facendo sempre più evidente. Ad aprile sono stati avvistati insieme a Ischgl, in Austria, durante una gara di sci. Di recente la coppia è stata paparazzata all'Allianza Arena di Monaco, in occasione della semifinale di Nations League tra Germania e Portogallo ed ancora per la finale tra Spagna e Portogallo. I due sono stati anche ripresi in macchina mentre si recavano a un evento, confermando una frequentazione che non sembra più essere un semplice flirt passeggero. A far discutere è la differenza d’età ben 38 anni), soprattutto in Germania, dove la coppia è finita nel mirino del gossip. Per Matthaus questa non sarebbe certo la prima volta: la sua ex moglie, Anastasia Klimko, aveva 27 anni meno di lui. Le nozze sono naufragate, come i precedenti quattro matrimoni dell'ex calciatore: l'ultimo divorzio è avvenuto quattro anni fa. Matthaus si è sposato ben cinque volte ed ha avuto quattro figli. Nonostante i fallimenti sentimentali, sembra volersi nuovamente mettere in gioco e pare proprio che Theresa possa rappresenare per lui un nuovo inizio...