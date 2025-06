Beckham, è caos in famiglia: la clamorosa decisione del figlio Brooklyn

Beckham, Brooklyn contro David e Victoria: i motivi

Che ci fossero degli attriti tra Brooklyn e la sua famiglia era ormai noto da tempo. Ad alimentare le voci anche l'assenza della giovane coppia alla doppia festa per i 50 anni dell'ex calciatore. Nessuno dei diretti interessati ha fino ad ora rilasciato dichiarazioni al riguardo, ma secondo Page Six non ci sarebbero più dubbi e il primogenito della Posh Spice non vorrebbe avere più alcun tipo di rapporto né con i genitori né con i fratelli e la sorella. Stando alle indiscrezioni, i motivi della rottura sarebbero più d'uno. Tra questi anche il fatto che Victoria Beckham, così come raccontato da People, durante le nozze di Brooklyn e Nicola, avrebbe rubato il primo ballo alla sposa danzando con il figlio. Ma non è tutto: per qualche mese, Romeo Beckham ha avuto una relazione con Kim Turnbull, modella e dj 24enne che in passato ha avuto un flirt con Brooklyn. Una situazione che avrebbe creato tensioni familiari, soprattutto tra i due fratelli. Per proteggere la loro reputazione, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz avrebbero ingaggiato un avvocato, Jenny Afia, dello studio legale Schillings e che in passato ha seguito il principe Harry e Meghan.