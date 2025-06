Maxi Lopez clamoroso, insieme a Mauro Icardi contro Wanda Nara!

Maxi Lopez ha rotto il silenzio in occasione della Festa del papà in Argentina, commentando a sorpresa la delicata vicenda familiare che sta coinvolgendo la sua ex moglie, Wanda Nara , ed il suo rivale ed ex collega all' Inter , Mauro Icardi . Contattato dalla redazione di Mujeres Argentinas, l'ex giocatore è stato molto chiaro e diretto, prendendo le difese del calciatore del Galatasaray in merito al conflitto in corso tra quest’ultimo e la showgirl, legato soprattutto alla gestione dei figli e all'esposizione mediatica della loro vita privata.

Maxi Lopez, clamorosa svolta: difende Icardi e critica Wanda Nara

"Ho già detto a Wanda, l'ultima volta che sono stato in Argentina, che le bambine devono stare con il padre", avrebbe detto Lopez riferendosi alle figlie di Wanda e Icardi, Isabella e Francesca. Parole sorprendenti, nette che lasciando trapelare un certo dissenso verso le recenti scelte dell’imprenditrice argentina, ora residente stabilmente in Argentina con le figlie, che fino a qualche tempo fa ha avuto una frequentazione con il rapper L-Gante.

Maxi ha poi puntato il dito contro l’uso dei social media da parte della sua ex moglie: "Quello che non mi piace è che mettano sempre in mostra i miei figli. Ho passato molto tempo con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le bambine, eppure non lo pubblico". Negli ultimi anni, il rapporto tra l'ex calcaitore e la showgirl aveva mostrato segnali di distensione, con l'obiettivo di fare il meglio per i tre figli nati dal loro matrimonio: Valentino, Constantino e Benedicto.

Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Maxi rappresentano un punto di svolta. Qualche mese fa, Lopez era stato interpellato circa la delicata vicenda Nara-Icardi, affermando: "Avete visto come cambiano le cose?", ed ancora: "Le cose alla fine vengono fuori e la verità esce. Mauro non ha mai voluto affrontarmi e non ha mai voluto parlare". Concludendo: "Abbiamo un discorso in sospeso".