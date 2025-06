Bezos-Sanchez e il matrimonio a Venezia: dai costi record e i super ospiti alle polemiche

Matrimonio Bezos-Sanchez: dal super-yacht alla location segreta

Bezos e Sanchez alloggeranno all’esclusivo Aman sul Canal Grande, con suite da 3mila a 32mila dollari a notte. Ma non solo: la coppia avrebbe prenotato interamente o parzialmente cinque hotel di lusso, (tra cui il Gritti Palace, St. Regis, Cipriani e Danieli) per ospitare gli oltre 200 invitati provenienti da tutto il mondo. Il corteo nuziale includerà il Koru, yacht a vela da 127 metri e 500 milioni di dollari di valore, troppo grande per i canali veneziani e destinato a restare ancorato nella laguna. A supporto, anche la nave d’appoggio Abeona. Il luogo scelto per celebrare la cerimonia è invece ancora top secret. Fonti accreditate hanno indicato il monastero della Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore come indiziato principale. Lì è presente anche un anfiteatro che affaccia sull’acqua dove, secondo indiscrezioni, artisti di fama internazionale come Elton John e Lady Gaga, dovrebbero esibirsi. I costi stimati per le nozze si aggirerebbero intorno ai 10 milioni di dollari e oltre. Bezos e Sanchez hanno chiesto agli ospiti di non inviare doni, ma di devolvere eventuali regali in beneficenza. In cambio, riceveranno dei manufatti tipici dell'artigianato locale, come vetri di Murano e dolci firmati Rosa Salva. Dopo Venezia, alcuni ospiti proseguiranno verso le Dolomiti, con arrivi in elicottero privato a Bolzano...