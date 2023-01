Il "re" degli yacht è Jeff Bezos: ecco Koru, la barca a vela da 500 milioni

Dall'Olanda sta per arrivare lo yacht più costoso del mondo ed entrerà prestissimo a far parte della già immensa collezione di Jeff Bezos, padrone di Amazon. L'imprenditore, con un patrimonio stimato di circa 121 miliardi di euro.

In realtà, qualcosa di più grande, folle e lussuoso della Koru, l'imbarcazione di proprietà del fondatore di Amazon, esiste. Pangeos, lo yacht a forma di immensa tartaruga della lunghezza di 550 metri però è tutt'ora solo un progetto non diventato realtà, per questo per ora il magnate statunitense deve accontentarsi di un "cucciolo" di 127 metri. "Koru" è un nome che deriva dalla lingua Maori e significa "nuovo inizio". L'imbarcazione a vela somiglia molto ad un altro esemplare di nave appartenente a Bezos, la famosa "Perla Nera".

Grandissimo e lussuoso

Koru è uno yacht a vela di 127 metri di lunghezza. Il costruttore è l'olandese Oceanco, che ha terminato il suo capolavoro di ingegneria navale proprio in questi giorni. Al 31esimo posto degli yacht più grandi mai costruiti, si compone di tre alberi con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Sarà alimentato dall'energia cinetica generata dalle vele, ma come la maggior parte delle imbarcazioni a vela, avrà anche un motore.

Koru ha uno scafo marino, una striscia di bagagliaio rossa e una rimessa in legno a doppio ponte. Il suo profilo è caratterizzato da un lungo bompresso e da una classica poppa a canoa che garantisce una maggiore privacy quando lo yacht è in porto. A poppa è visibile anche una grande vasca per le immersioni e un nido di corvo sull'albero di mezzana. Non ci sono per ora dati ufficiali, ma si ritiene che l'altezza dell'albero maestro sia compresa tra 65 e 85 metri.

Lo yacht è stato costruito presso gli stabilimenti Oceanco di Alblasserdam e successivamente trasferito a Rotterdam, dove ha atteso di completare le prove in mare presso il bacino di Eemhaven. Sconosciuto per ora il prezzo, anche se secondo alcune stime dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di euro.

