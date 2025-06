De Ligt e AnneKee shock: "Matrimonio finito, presto il divorzio"

È una notizia clamorosa quella che arriva direttamente dll'Olanda. Secondo l'esperto di gossip, RealityFBI, ci sarebbe una forte crisi tra l'ex Juve De Ligt e la moglie AnneKee. Da quanto si apprende, la coppia, che si è sposata in maniera intima lo scorso giugno 2024, poco prima degli Europei, avrebbe dovuto organizzare una grande festa per amici e parenti proprio in questi giorni. Ma a quanto pare non ci sarà nessuna festa dato che è stato tutto annullato per "motivi familiari", anche se dietro l'annullamento ci sarebbe in realtà molto di più: la storia tra i due sarebbe arrivata al capolinea. Ne è sicuro il Sun che parla proprio di "procedure di divorzio in corso".