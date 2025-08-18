Matrimonio Ronaldo e Georgina, c'è qualcosa di più importante per Cristiano: il perché della data

Cristiano Ronaldo sposerà Georgina Rodriguez. Dopo otto anni insieme è arrivata la fatidica proposta, con tanto di anello. E che anello! Il diamante postato da lady CR7 ha sbalordito tutti e in molti si sono chiesti quanto possa costare un gioiello così prezioso. Secondo gli esperti, l’anello che il fuoriclasse portoghese ha regalato alla sua compagna potrebbe arrivare a costare fino a 15 milioni di dollari. Ma secondo quanto raccontato da Alberto Guzmàn durante la trasmissione di TVE, il gioiello non sarebbe stato l’unico regalo di Ronaldo a Georgina. Il giornalista ha rivelato in esclusiva che tra gli altri regali ci sarebbero una Porsche, due orologi del valore di oltre 50 mila euro e vestiti di due stilisti molto noti per più di 30 mila euro. Insomma pare proprio che l'ex Juve non abbia badato a spese per sorprendere la sua donna.
Ronaldo e Georgina, la data del matrimonio
Sempre il giornalista ha rivelato alcune indiscrezioni sulla data delle nozze di Ronaldo e Georgina. “A quanto pare non c’è la data chiusa - ha rivelato - sottolinenando che “Cristiano ha giocato molto a disorientare”. Il motivo sarebbe infatti legato agli impegni sportivi del fuoriclasse portoghese, che vorrebbe partecipare anche al Mondiale 2026 per concludere in bellezza la sua strepitosa carriera. Non c’è ancora la data stabilita, ma facendo dei calcoli si può orientativamente circoscrivere il periodo: “Mi dicono che è molto probabile che sarà dopo il 19 luglio 2026, quando finirà la Coppa del Mondo di calcio”.