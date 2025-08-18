Matrimonio Ronaldo e Georgina, c'è qualcosa di più importante per Cristiano: il perché della data

Cristiano Ronaldo sposerà Georgina Rodriguez. Dopo otto anni insieme è arrivata la fatidica proposta, con tanto di anello. E che anello! Il diamante postato da lady CR7 ha sbalordito tutti e in molti si sono chiesti quanto possa costare un gioiello così prezioso. Secondo gli esperti, l’anello che il fuoriclasse portoghese ha regalato alla sua compagna potrebbe arrivare a costare fino a 15 milioni di dollari. Ma secondo quanto raccontato da Alberto Guzmàn durante la trasmissione di TVE, il gioiello non sarebbe stato l’unico regalo di Ronaldo a Georgina. Il giornalista ha rivelato in esclusiva che tra gli altri regali ci sarebbero una Porsche, due orologi del valore di oltre 50 mila euro e vestiti di due stilisti molto noti per più di 30 mila euro. Insomma pare proprio che l'ex Juve non abbia badato a spese per sorprendere la sua donna.