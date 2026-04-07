Izzo, Raffaella Fico e l'ex moglie: "Sento il bisogno di fermarmi", il gossip arriva fino in campo

I rumors degli ultimi giorni sulla presunta separazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico hanno fatto molto rumore a tal punto che è dovuto intervenire il diretto interessato. La coppia, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il grave dolore della perdita del figlio, sta attraversando un momento di crisi. Secondo le indiscrezioni, tra le cause ci sarebbe il riavvicinamento del difensore campano alla sua ex moglie, madre dei suoi figli. A mettere a tacere tutte le illazioni ci ha pensato lo stesso Izzo che sui social ha pubblicato un duro sfogo: "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte."