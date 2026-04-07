Izzo, Raffaella Fico e l'ex moglie: "Sento il bisogno di fermarmi", il gossip arriva fino in campo

I rumors degli ultimi giorni sulla presunta separazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico hanno fatto molto rumore a tal punto che è dovuto intervenire il diretto interessato. La coppia, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il grave dolore della perdita del figlio, sta attraversando un momento di crisi. Secondo le indiscrezioni, tra le cause ci sarebbe il riavvicinamento del difensore campano alla sua ex moglie, madre dei suoi figli. A mettere a tacere tutte le illazioni ci ha pensato lo stesso Izzo che sui social ha pubblicato un duro sfogo: "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte."
Izzo espulso, le scue ai tifosi Avellino
Non è un periodo facile per Izzo, che nella sfida tra Palermo e Avellino di domenica 5 marzo, ha rimediato un'espulsione lasciando i compagni in dieci. Subito dopo la sfida ha chiesto scusa ai tifosi: "Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato." Il post però è stato commentato anche dalla tifoseria avversaria che non ha avut belle parole per il difensore.
La reazione di Raffaella Fico
Come ha reagito Raffaella Fico? La showgirl, al momento, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Dalle sue ultime mosse social ha tracorso le vacanze di Pasqua a Napoli gustandosi il classico pranzo campano, mentre in serata si è concessa un po' di relax in un noto hotel a Mergellina. Soltanto un mese fa la ex di Balotelli aveva pubblicato una serie di foto con un enorme mazzo di rose rosse regalatole proprio da Izzo. Ora la pausa, che ha detta dell'ex Monza, è necessaria per fare chiarezza nei suoi sentimenti.
I rumors degli ultimi giorni sulla presunta separazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico hanno fatto molto rumore a tal punto che è dovuto intervenire il diretto interessato. La coppia, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il grave dolore della perdita del figlio, sta attraversando un momento di crisi. Secondo le indiscrezioni, tra le cause ci sarebbe il riavvicinamento del difensore campano alla sua ex moglie, madre dei suoi figli. A mettere a tacere tutte le illazioni ci ha pensato lo stesso Izzo che sui social ha pubblicato un duro sfogo: "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte."
Izzo espulso, le scue ai tifosi Avellino
Non è un periodo facile per Izzo, che nella sfida tra Palermo e Avellino di domenica 5 marzo, ha rimediato un'espulsione lasciando i compagni in dieci. Subito dopo la sfida ha chiesto scusa ai tifosi: "Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato." Il post però è stato commentato anche dalla tifoseria avversaria che non ha avut belle parole per il difensore.