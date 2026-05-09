Diletta Leotta ha partorito: fiocco azzurro! L'annuncio social e il nome scelto

Diletta Leotta mamma bis. La conduttrice di Dazn ha dato alla luce il suo secondo figlio, un bambino. Sul suo profilo Instagram la Leotta ha dato il lieto annuncio con una serie di scatti di famiglia, con Karius e la primogenita Aria. Nesuna parola di commento, ma solo un cuore azzurro e il nome scelto: Leonardo. Nuova vita in quattro er il portiere tedesco e Diletta che nel 2023 avevano accolto la prima figlia. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli del parto, ma dalle foto postate sui social, la conduttrice è apparsa raggiante e molto emozionata.