Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Diletta Leotta ha partorito: fiocco azzurro! L'annuncio social e il nome scelto

La conduttrice di Dazn ha dato alla luce il suo secondo figlio e lo ha annunciato così
2 min
Diletta Leotta ha partorito: fiocco azzurro! L'annuncio social e il nome scelto

Diletta Leotta mamma bis. La conduttrice di Dazn ha dato alla luce il suo secondo figlio, un bambino. Sul suo profilo Instagram la Leotta ha dato il lieto annuncio con una serie di scatti di famiglia, con Karius e la primogenita Aria. Nesuna parola di commento, ma solo un cuore azzurro e il nome scelto: Leonardo. Nuova vita in quattro er il portiere tedesco e Diletta che nel 2023 avevano accolto la prima figlia. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli del parto, ma dalle foto postate sui social, la conduttrice è apparsa raggiante e molto emozionata.

I commenti e le congratulazioni

Il post dell'annuncio è stato preso d'assalto: tantissimi i commenti e le congratulazioni per i neo genitori. Dai personaggi famosi ai semplici follower della coppia, una pioggia di auguri er mamma Diletta e papà Karius.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS