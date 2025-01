Premio “Pietro Mennea": è tutto pronto per la seconda edizione

La Fondazione Polito - Museo del Calcio “Andrea Fortunato" è lieta di annunciare che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la II edizione del Premio Letterario Sportivo Internazionale “Pietro Mennea”, un’occasione unica per rendere omaggio all’uomo, all’atleta e al simbolo che ha fatto sognare intere generazioni. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla prima edizione, portando storie, emozioni e parole che hanno dato vita a un mosaico di ricordi, passione e dedizione. Se anche voi desiderate raccontare la vostra storia, esprimere emozioni attraverso la scrittura e celebrare i valori dello sport, vi invitiamo a unirvi a questo viaggio che attraversa i confini delle parole per toccare il cuore di chi le leggerà. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il bando ufficiale. Potete scrivere o telefonare al numero indicato per qualsiasi chiarimento. Non lasciate che il tempo sfugga, come quella corsa contro il vento che Pietro ci ha insegnato a non temere mai. Vi aspettiamo con la stessa energia e passione che Pietro ha messo in ogni suo passo.