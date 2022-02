Valentino Rossi compie 43 anni: gli auguri del mondo dello sport

ROMA - Dopo 26 stagione passate nel Motomondiale , Valentino Rossi festeggerà il suo 43esimo compleanno lontano dalla MotoGp, lasciata alla fine dello scorso novembre. Dopo essersi ritirato al termine del 2021, però, il pesarese ha scelto di non fermarsi, provando a inseguire altre sfide. Rossi sarà infatti in gara nel GT World Challenge Europe, dove correrà con l' Audi R8 del team Wrt, provata proprio ieri nel corso di alcuni test sul circuito di Magny Cours . Ma le novità non riguardano solo la pista, visto che ben presto Rossi vedrà nascere la figlia della fidanzata Francesca Sofia Novello.

Gli auguri al Dottore

Tanti gli auguri, dal mondo del motorsport e non solo, per Valentino Rossi. In prima fila ci sono ovviamente gli account social della MotoGp, il campionato in cui il numero 46 è diventato leggenda, ma anche la Yamaha, con cui Rossi ha conquistato quattro dei nove Mondiali messi in bacheca durante la carriera. Anche l'Inter, squadra del cuore di Valentino, ha postato una foto del Dottore per il suo compleanno.