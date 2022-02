Valentino Rossi sull’Audi R8: test privati a Misano

ROMA - È un Valentino Rossi impegnatissimo quello degli ultimi giorni. Dopo la presentazione a Pesaro del VR46 Racing Team , il Dottore è a Misano per una sessione di prove privata con l' Audi R8 , al debutto con l'assetto 2022. Il nove volte campione del mondo prepara così la sua prima nel Fanatec GT World Challenge Europe , che affronterà con il team WRT a partire dal 1° aprile prossimo a Misano. Per Rossi questi sono i terzi test privati con l'Audi, dopo quelli di Valencia, nel dicembre 2021, e a Magny-Cours, il 14 febbraio.

Il 2022 di Rossi

Per la prima sessione di test ufficiali, invece, Valentino Rossi è atteso al al circuito "Paul Ricard" di Castellet il prossimo 7 marzo. Il campione di Tavullia si prepara però per un'altra importante prima volta. Tra pochi giorni, infatti, diventerà papà, con la compagna Francesca Sofia Novello quasi al termine della sua dolce attesa. Anno ricco di novità e nuovi spunti questo per Rossi, che in qualche modo continuerà ad esserci nel paddock della MotoGp, con suo fratello Luca Marini e l'esordiente Marco Bezzecchi pronti a salire in sella per difendere il buon nome del nove volte iridato.