MotoGP, il manager di Marquez: "I medici sono soddisfatti del recupero di Marc"

ROMA - Marc Marquez sulla via del recupero. A oltre un mese dall'operazione procede bene il decorso dell'iberico anche se ci vorrà tempo per rivederlo in MotoGp. Tuttavia delle parole del suo manager Emilio Alzamora trapela ottimismo. "Marc si sta riposando dopo l’ultima operazione, per la quale i medici sono molto soddisfatti. L’obiettivo - ha dichiarato a Catalunya Radio - era quello di sistemare la rotazione eccessiva dell’omero e fortunatamente è stato raggiunto. Un'operazione decisiva per il prosieguo della sua carriera. Lui ora sta facendo tutto il possibile per tornare al 100% e lottare ancora per il mondiale. Cosa che quest’anno era impossibile a causa del suo problema. Il suo ritorno? Deciderà con i medici, e lo farà non appena sarà sicuro di poter tornare in sella alla sua Honda”.