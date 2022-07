MotoGp, Puig: "Nei guai per i problemi di Marquez"

ROMA - Sicuramente non la stagione dei sogni per Honda, che sta soffrendo ancora una volta l'assenza di Marc Marquez - ma secondo il team manager Albert Puig le scelte fatte sono quelle giuste. " Ogni top rider fa la differenza . Le persone che non lo capiscono non hanno assolutamente idea di come funzioni. Il binomio Marquez e Honda - sottolinea a Speedweek.com - è stato molto forte per anni, vincendo sei volte il campionato in sette anni. Ora a causa di vari infortuni che durano da due anni, non riusciva più a sviluppare la moto. Ecco il motivo dei nostri guai“.

Puig punge la Ducati

"Nella nostra storia ci siamo sempre concentrati su un pilota. Ora per la prima volta ci siamo imbattuti in questo problema dopo questa scelta. Altri costruttori non sono stati in prima linea così spesso come Honda. Sì, la Ducati è un’ottima moto, in pista fa bella figura, ma il mondo Honda è in questa situazione da molti anni". Questa la conclusione di Puig, che sottolinea in maniera neanche troppo velata come nonostante la buona stagione della Ducati finora in testa al mondiale c'è ancora Fabio Quartararo e la sua Yamaha.