Superbike, Dall'Igna sulla doppietta Ducati: "Sforzi ripagati, che orgoglio!"

ROMA - La Ducati, nella mattinata italiana, ha aggiunto l'ultimo tassello per completare un 2022 davvero da record. Dopo la doppietta in MotoGP, con la vittoria del titolo costruttori e quello del titolo piloti firmato da Francesco Bagnaia, infatti, la scuderia di Borgo Panigale ha completato l'en-plein anche in Superbike. Dopo il titolo di Alvaro Bautista, infatti, al termine di gara-1 del weekend di Phillip Island è arrivata l'ufficialità aritmetica del titolo costruttori. Un successo che Luigi Dall'Igna, general manager di Ducati Corse, ha così commentato: "Dopo il mondiale piloti vinto da Alvaro Bautista, riuscire a portare a casa anche il titolo costruttori è per noi ulteriore motivo di orgoglio. È un obiettivo importante che ci ripaga di tutti gli sforzi e del lavoro fatto con grande impegno, passione e dedizione dagli uomini e dalle donne di Ducati Corse. Questo è il nostro 18° titolo costruttori in Superbike, ed è il primo che vinciamo con la nostra Panigale V4 R. Come sempre un grazie speciale va a tutti i piloti che sono riusciti a interpretare tutto questo al meglio e che con i loro risultati ci hanno permesso di centrare questo storico successo. Complimenti anche al team Aruba.it Racing-Ducati per aver vinto il titolo di miglior team di questa stagione".