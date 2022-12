Il 2023 di Valentino Rossi: dove e con chi gareggerà

ROMA – Il 2023 sarà una stagione intensa per Valentino Rossi, che anche dopo il ritiro dalla MotoGP continua a darsi da fare. Il campo è ovviamente il mondo dei motori, in cui il Dottore si confermerà protagonista. Già annunciato per la 24H Series di Creventic a Dubai in gennaio e per la 12h di Bathurst in febbraio, è arrivata un'altra ufficialità legata al GT World Challenge Europe.