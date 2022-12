Valentino Rossi diventa pilota BMW: "Grande opportunità, saremo competitivi"

ROMA - " Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW M works ed è una grande opportunità , l’anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il team WRT con cui mi sono trovato molto bene e sono molto contento che il team WRT abbia scelto BMW M Motorsport come nuovo partner". Grande entusiasmo per Valentino Rossi , che nel 2023 diventerà un pilota ufficiale BMW nel GT World Challenge , dove correrà sulla BMW M4 GT del team WRT . Il Dottore, dopo la prima stagione al volante dell'Audi, proseguirà l'avventura con la squadra che l'ha accolto in seguito al ritiro dalla MotoGP .

L'entusiasmo della BMW

"Ho già avuto modo di provare la BMW M4 GT3 due volte e il feeling con la vettura è molto buono - ha aggiunto Rossi, come riportato da "Sportscar365" -. Penso che potremmo essere competitivi nella prossima stagione. Inoltre, BMW M Motorsport mi ha dato l’opportunità di correre con due piloti molto forti il prossimo anno, Maxime Martin e Augusto Farfus". Grande soddisfazione anche da parte di Andreas Roos, direttore di BMW M Motorsport: "Valentino Rossi non ha bisogno di presentazioni, i suoi successi in pista nel motociclismo e la sua personalità lo hanno giustamente reso una leggenda vivente. Valentino ha dimostrato di essere anche un eccellente pilota su quattro ruote. È fantastico che Valentino si unisca alla nostra famiglia BMW M Motorsport come nuovo pilota ufficiale il prossimo anno. Non vediamo l’ora di lavorare insieme".