SuperBike, Tom Skyes e il team Puccetti si separano

ROMA – Dopo quattro round e appena un punto conquistato nel campionato mondiale Superbike , in aggiunta ad una serie di problemi incontrati lungo la strada, le strade di Tom Skyes e del Team Kawasaki Puccetti si dividono. Ad annunciarlo, in una nota ufficiale, è lo stesso team, alla vigilia dei test in programma a Misano . Nelle prossime ore il team annuncerà il nome del sostituto.

Superbike, Skyes: “Consapevole di aver dato tutto”

"Non ho esitato a unirmi al team Kawasaki Puccetti e ad aiutarli con il perfezionamento del loro pacchetto Ninja ZX-10RR – ha detto Skyes dopo l’interruzione del contratto - Spero che tutti i dati che li ho aiutati ad accumulare durante i test e le prime gare della stagione li spingano più vicini a vincere gare in futuro”.

Dal canto suo anche il team principal Manuel Puccetti ha detto la sua: “Lo staff e gli sponsor del mio team sono stati onorati che Tom si unisse a noi per iniziare la stagione. In qualità di ex campione del mondo e vincitore di più gare, le sue intuizioni hanno davvero portato la nostra comprensione del Ninja a un livello superiore. Ora ci lascia e lo ringraziamo per tutta la sua conoscenza e per aver condiviso così tante informazioni“.