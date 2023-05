Superbike: Ducati e Bautista inarrestabili, tripletta anche a Barcellona

BARCELLONA - Alvaro Bautista non si ferma più. Il pilota spagnolo della Ducati vince anche gara-2 nella tappa della Superbike a Barcellona, ottenendo l'undicesima vittoria sulle dodici disponibili. Un trionfo che consente al campione in carica di allungare in classifica su Toprak Razgatlioglu, secondo a -69 mentre tutti gli altri rivali sono a oltre 100 lunghezze di distacco. Proprio il turco della Yamaha chiude in seconda piazza, beffando all'ultimo l'altra Ducati di Michael Ruben Rinaldi, terzo. Solo quinto Jonathan Rea dietro ad Alex Lowes, mentre l'altro italiano in top 10 è Andrea Locatelli, settimo.