MotoGP, Alex Marquez penalizzato: tre posizioni in griglia nel prossimo GP

ROMA - Il Gran Premio di Francia 2023 di MotoGP è stato ormai consegnato agli archivi, ma la gara disputata sul tracciato di Le Mans ha lasciato qualche strascico. Oltre alle scintille tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales , anche un altro incidente avvenuto durante la corsa ha fatto molto discutere, qu ello che ha coinvolto Alex Marquez, Brad Binder e Luca Marini . Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, che fortunatamente non ha riportato gravi danni fisici. Il contatto che ha scatenato il tutto è stato quello provocato da Marquez con Binder e, per questo motivo, il pilota spagnolo dovrà scontare tre posizioni sulla griglia nel prossimo appuntamento.

Marquez, penalità per eccesso di foga

Il pilota della Ducati del team Gresini, Alex Marquez, dunque, arriverà al Gran Premio di Italia sulla pista del Mugello, in programma il prossimo 11 giugno, con ben tre posizioni di penalità in griglia. Ad annunciarlo è stata la stessa MotoGP, spiegando le motivazioni di questa decisione: "Al pilota numero 73, Alex Marquez, è stata inflitta una penalità di tre posizioni in griglia per la prossima gara del Gran Premio a cui partecipa a causa dell'eccessiva foga avuta alla curva 6 al primo giro del Gran Premio di Francia".