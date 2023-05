MotoGP, Espargaró annuncia data rientro in pista

Espargaró: “La migliore medicina è la moto”

Le scorie della caduta di Portimao sono ancora lì che bruciano; le fratture multiple alla schiena, i danni ai nervi e la contusione polmonare. Senza contare i problemi alla mandibola, che hanno impedito allo spagnolo di parlare per un bel po’ di tempo. Ma il recupero ha mostrato anche lui i suoi progressi, e le 4 tappe del mondiale saltate per infortunio possono bastare, come ha ribadito Espargaró nel corso dell’approfondimento Paddock Abierto by Aprilia in onda su Dazn: “Quella di Portimao è stata una di quelle cadute che non si vogliono ripetere, la colpa è stata mia non me lo aspettavo – ha spiegato il pilota del Team GasGas- abbiamo avuto problemi di temperatura con la gomma posteriore, ma il principale responsabile sono io. Ho avuto un periodo molto brutto, ho perso nove chili e tutta la massa corporea che ne consegue. Oltre alle fratture, il problema principale che ho avuto è di natura neurologica. Avevo molti dolori e dormivo a malapena due o tre ore al giorno. Ora è più sotto controllo”. Non resta che vedere, dunque, quale sarà la pista scelta da Espargaró per tornare di nuovo a correre.