Petrucci torna in Superbike, due giorni di test in vista di Misano

ROMA – Dopo il breve ritorno in Moto GP, che lo ha visto impegnato al fianco di Pecco Bagnaia con il team ufficiale Ducati nel Gran Premio di Le Mans (per lui 11esima posizione alla bandiera a scacchi), Danilo Petrucci torna a girare in Superbike. E lo fa in sella alla sua Panigale V4R, per preparare la prossima gara del mondiale che si correrà sempre in Italia, a Misano Adriatico, a inizio giugno. E siccome il regolamento non consente lo svolgimento di test nello stesso tracciato in cui si corre in gran premio negli 11 giorni antecedenti alla gara, ecco che il team Ducati si sposterà al Mugello, per una due giorni di prove.