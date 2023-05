Superbike, è addio tra Razgatlioglu e Yamaha: il turco correrà per la BMW

Razgatlioglu: "Yamaha, grazie per l'amore dimostrato"

Anche Toprak Razgatlioglu ha spiegato la sua decisione di lasciare la Yamaha: “Voglio dire a tutta la famiglia Yamaha un grandissimo grazie per l’amore e il rispetto che mi hanno dimostrato, vincere il campionato del mondo è stato il mio sogno da quando ho firmato con la Yamaha, e abbiamo raggiunto questo traguardo insieme. Per la prossima stagione sento di aver bisogno di una nuova sfida, c’era un’opportunità in MotoGP, ma non ho sentito la stessa connessione con i prototipi rispetto a quella che ho con la Superbike. Se devo rimanere nel WorldSBK allora ho bisogno di un nuovo obiettivo, una nuova ambizione. Mi dispiace lasciare Yamaha, sia il marchio che le persone, con le quali c’è un ottimo rapporto, ma il cambiamento è parte di qualsiasi sport, ed è normale per qualsiasi professionista”.

Bongers:

Il BMW Motorrad Motorsport Director, Marc Bongers, ha commentato la scelta di ingaggiare Toprak Razgatlioglu: “Toprak è senza dubbio uno dei piloti migliori dell’attuale schieramento, come dimostrato non soltanto vincendo il titolo mondiale nel 2021. Ma non è soltanto un pilota di moto che va forte, ma ha anche una grande personalità fuori dalla pista. Siamo convinti che Toprak si troverà molto velocemente a suo agio nella famiglia del BMW Motorrad Motorsport. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e di vivere insieme il nostro futuro”.