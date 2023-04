Razgatlioglu: "Voglio la MotoGP nel 2024, ma a una condizione"

ROMA - Toprak Razgatlioglu non ha mai nascosto la propria ambizione di poter correre, un giorno, in MotoGP; il momento giusto sembrava poter essere il 2022, con il turco fresco di titolo in Superbike, ma il pilota Yamaha ha preferito provare a difendere il titolo, senza successo. Ma ora, ai microfoni di Speedweek, Razgatlioglu è molto deciso nelle proprie affermazioni: "Ho il sogno di guidare in MotoGP, spero di farlo il prossimo anno, ci sto pensando molto. Ma il mio piano è lottare per il titolo, o almeno per il podio; non voglio solo guidare una MotoGP, non mi interessa farlo perché diventerei il primo turco nel motomondiale. Se non dovesse funzionare, per me l'argomento si chiude e rimango in Superbike".