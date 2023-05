Superbike, Bautista imprendibile anche nei test a Misano

ROMA – Record assoluto sul tracciato di Milano per Alvaro Bautista, che nel primo giorno di test abbassa l’asticella del circuito romagnolo come mai nessuno prima di lui in Superbike. Il cronometro si ferma a 1’33.035, tempo che migliora di quasi tre decimi il primato precedente. Secondo Toprak Razgatlioglu su Yamaha. Dopo il divorzio con il Team Puccetti Tom Skyes gira in sella alla Bmw, conquistando la decima posizione