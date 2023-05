Jarvis: "La Yamaha resterà in MotoGP". Ma l’accordo con Rossi si allontana

MotoGP, Jarvis: “Al momento ci siamo, ma non si può mai sapere”

“Leggo sui giornali e sento nell’ambiente che tanti mettono sul tavolo la questione della permanenza di Yamaha in MotoGP. E non lo si può negare: in questo momento Yamaha e Honda stanno faticando – ha ammesso Jarvis - sei moto giapponesi contro sedici europee, e risultati insoddisfacenti. Si capiscono i dubbi di molti, Posso però assicurare – ha proseguito l’ad di Yamaha Motor Racing - che non vedo una mancanza di impegno, dai vertici Yamaha in giù. L’azienda ci supporta, sa cosa hanno significato le corse per Yamaha, sa cosa ci serve per cambiare, investimenti e metodi. Allo stesso tempo, però, bisogna essere molto realistici – ha concluso Jarvis - se guardi indietro di un anno alla Suzuki… neanche loro hanno visto arrivare il ritiro. Personalmente non ho dubbi. Speriamo che rimanga tutto così”.