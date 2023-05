Bagnaia, Pecco mille talenti: dalla MotoGp a eroe Disney in Elemental

ROMA – Sarà per il richiamo del suo soprannome, “Nuvola Rossa” , oppure per il fatto che prestare la voce ad un film d’animazione della Disney è sempre un’emozione unica, o ancora per l’assonanza del suo nomignolo, “Pecco” , con quello di uno dei protagonisti del lungometraggio, una nuvola che nella versione italiana porta lo stesso nome. Il campione del mondo in carica della MotoGP, Francesco Bagnaia approda così nel mondo del cinema, prestando la voce ad uno degli elementi di “Elemental”, nuovo film d’animazione in arrivo nei cinema il 21 giugno.

Bagnaia sarà la voce di “Pecco” nel film Disney

“La cosa che più mi accomuna al mio personaggio è che spesso, durante le gare e anche fuori, vengo chiamato Nuvola Rossa – ha detto il pilota della Ducati in un video pubblicato sul suo profilo Twitter – ed è bello essere accomunato a questo personaggio. Se penso ad un elemento che mi contraddistingue durante le gare è il fuoco, perché quando sei in pista devi spesso tirare fuori il fuoco che hai dentro; mentre per la vita privata mi sento più vicino all’acqua, che è l’elemento dell’equilibrio e dell’armonia; ma per quanto riguarda il mondo delle moto, oltre al fuoco, è l’aria l’altro elemento rappresentativo, l’aria che è sinonimo di velocità”. Ed è proprio al personaggio che impersona l’elemento dell’aria che la versione italiana del film Disney ha dato il nome di “Pecco”, proprio per omaggiare il campione piemontese della Ducati. Elemental è il nuovo film d’animazione della Disney Pixar, diretto da Peter Sohn e prodotto da Denise Ream. Presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Cannes, arriverà nelle sale italiane il 21 giugno.