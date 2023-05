MotoGP, Tardozzi: "Bagnaia velocissimo, al Mugello sarà al 100%”

ROMA – Primo bilancio in casa Ducati dopo la due giorni di test al Mugell o. Dai box del team di Borgo Panigale il team manager Davide Tardozzi ha osservato attentamente i progressi di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini , entrambi alle presi con problemi fisici. Ma se per il campione del mondo in carica il recupero dalla frattura all’astragalo sembra ormai cosa fatta, appare invece più lungo il percorso di totale guarigione della “Bestia”. Che comunque è tornato a girare in pista, e questo è già un dato di primaria importanza.

Ducati, Tardozzi: “Stiamo lavorando bene, avanti così”

"E' stato un test importante, anche se fatto con le Panigale da allenamento – ha detto Tardozzi ai microfoni di Sky Sport - direi che è andata bene: Bastianini è stato abbastanza veloce dopo tanto tempo che non saliva sulla moto. Chiaramente, non è ancora a posto fisicamente. La spalla non gli ha creato dolore, ma la mancanza di forza gli ha creato ancora qualche piccolo problema. Ci sono ancora 15 giorni prima della gara del Mugello e speriamo che recuperi ancora un po’ la forza sulla spalla destra. Credo che se va bene, sarà all'80%. Detto questo, Enea ha mostrato la velocità che gli permette di avere il suo talento. Il problema che potrebbe avere, anche se spero di no, è legato alla distanza di gara. Potrebbe accusarlo un po’ – ha proseguito il team manager Ducati - ma Enea è cosciente di questa sua situazione fisica e credo che il suo interesse sia quello di portare a casa la moto e qualche punto per cominciare questo Mondiale”.

Su Bagnaia, invece, Tardozzi ha ottime sensazioni: “Pecco è stato veramente velocissimo, ha fatto tempi molto interessanti e sono abbastanza convinto che per il Mugello sarà a posto al 100%, quindi sarà uno dei protagonisti”.