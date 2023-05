Ducati, guaio Bagnaia: c’è frattura! L'annuncio sulla presenza al Mugello

ROMA - Francesco Bagnaia ha pubblicato un aggiornamento sul proprio stato di salute dopo l'incidente rimediato nell' ultimo round di MotoGP , a Le Mans , dopo è caduto a terra dopo un contatto con Maverick Vinales . Un incidente di gara, in cui c'è stato un concorso di colpa da parte dei due piloti, ma che ha avuto anche alcune conseguenze fisiche per il campione del mondo della Ducati . Sul proprio profilo Twitter, infatti, Pecco ha spiegato: "Quando sono tornato da Le Mans, ho continuato a sentire dolore alla mia caviglia destra. Ho quindi deciso di sottopormi a ulteriori controlli al centro medico di Misano, dove è emersa una frattura parziale dell'astragalo ".

Bagnaia, presenza al Mugello in dubbio?

Un annuncio che non può che far preoccupare i tifosi della Ducati, che già devono fare i conti con la prolungata assenza di Enea Bastianini, il quale in questo campionato, di fatto, ha solo disputato qualche giro nella Sprint del GP inaugurale di Portimao. Infatti, il prossimo appuntamento sarà proprio in Italia, al Mugello, nel weekend dell'11 giugno. Fortunatamente, il problema di Bagnaia non sarebbe affatto grave, tanto che lo stesso torinese ha concluso il messaggio rassicurando tutti: "Questo non impedirà la mia partecipazione al prossimo Gran Premio d'Italia".