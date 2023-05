Moto GP, Bastianini brucia le tappe: pronto il rientro al Mugello?

ROMA – Enea Bastianini pronto a tornare in pista al Mugello? Sembrerebbe proprio di sì, a giudicare il breve video postato sui canali social ufficiali della Ducati in queste ore, che mostra la “bestia” in procinto di salire in sella ad una Panigale V4S, per fare qualche giro in terra toscana. In attesa di vedere se davvero la seconda guida della casa di Borgo Panigale, dopo l’infortunio rimediato in Portogallo e i 5 Gran premi saltati, sia davvero pronto a tornare nell’arena. Sembrerebbe di si, ma il condizionale è ancora d’obbligo