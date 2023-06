Ducati, Bagnaia pronto per il Mugello: "La caviglia sta bene"

ROMA - La MotoGP è pronta a tornare in scena dopo una lunga pausa e lo farà questo fine settimana sulla pista del Mugello per il Gran Premio d'Italia 2023 . Un appuntamento molto importante, soprattutto per i piloti italiani che vorranno dare spettacolo davanti ai loro tifosi. In particolar modo la Ducati si affiderà al campione del mondo Francesco Bagnaia e al rientrante Enea Bastianini , oltre ai due piloti del Team Mooney VR46 Marco Bezzecchi , ad un solo punto dalla vetta del Mondiale, e Luca Marini .

Bagnaia: "Grande emozione correre al Mugello"

Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, a pochi giorni dalla gara del Mugello, ha parlato al sito ufficiale Ducati: “Correre al Mugello davanti ai nostri tifosi è sempre una grande emozione e non vedo l’ora di scendere in pista! La caviglia sta bene e non dovrebbe darmi fastidio. Abbiamo fatto un test con Enea poche settimane fa proprio al Mugello con la Panigale V4 S e prima di allora avevo girato anche a Misano senza problemi. Sarà un fine settimana importante per noi e sicuramente la grande carica del nostro pubblico ci darà una motivazione extra per fare bene nel nostro Gran Premio di casa”.