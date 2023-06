MotoGP, Bastianini carico per il rientro: parola di Rigamonti

ROMA – Prosegue a ritmi serrati il recupero fisico di Enea Bastianini , che dopo il ritorno in pista nei test del Mugello ha continuato a girare senza sosta con la Ducati Panigale , mettendo altri tasselli verso il suo completo recupero fisico. A fare il punto della situazione, a 10 giorni dal ritorno in pista in una gara ufficiale, è il capo del suo team tecnico, Marco Rigamonti.

MotoGP, Rigamonti: “Enea pronto a ruggire con la sua Ducati”

“Ho parlato con Enea in questi giorni – ha detto Rigamonti – è riuscito a fare parecchi giri nei test al Mugello, e questo sicuramente è un dato positivo. Non è ancora al 100% della forma fisica perché è stato fermo per tanto tempo, e il tono muscolare ne ha risentito, ma prima del Mugello ci sono ancora 10 giorni. E’ carico, è convinto di essere pronto per tornare a gareggiare: a Jerez era in crisi soprattutto per le staccate, era troppo debole sul braccio destro. Al Mugello è riuscito a fare tanti giri e non aveva troppo dolore: siamo fiduciosi di essere pronti quasi al 100% della forma". Rigamonti analizza poi qeuelle che potrebbero essere le reali difficoltà di fronte alle quali rischierà si ritrovarsi Bastianini: “All’inizio sarà più difficoltoso prendere subito il ritmo – ha proseguito - può essere che nei primi giri sia più titubante degli avversari. Ma sono sicuro che col passare dei giri le cose torneranno quelle di prima dell’incidente”.