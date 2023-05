MotoGP, Bezzecchi “vede” la Ducati ufficiale. Bagnaia e Bastianini avvisati

ROMA – L’ottimo inizio di stagione di Marco Bezzecchi – che con due vittorie e due podi nelle prime cinque gare è ad un solo punto da Francesco Bagnaia nella classifica piloti – rischia di rimettere in discussione le gerarchie di casa Ducati . Dove, sicuramente, le prestazioni del riminese non sono passate inosservate. Anzi. Tant’è che il team di Borgo Panigale, che motorizza la moto del team Mooney VR46 , ha pronto il rinnovo del contratto del 24enne, per poi valutare un ipotetico passaggio al team factory dal 2025. Al posto di uno tra Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

MotoGP, Bezzecchi strizza l’occhio alla Ducati ufficiale

Questo, almeno nei piani. I risultati su pista daranno la riprova. Ma le sensazioni sono più che positive, soprattutto per Bezzecchi, che in più di un’occasione ha lasciato intendere di guardare con grande attenzione ad un eventuale passaggio al team Ducati ufficiale. D’altronde Bezzecchi le idee sul suo futuro le ha abbastanza chiare: “I team ufficiali sono un passo avanti in MotoGP – ha detto nei giorni scorsi - sogno di essere un campione del mondo. Se sono in grado di vincere in questa squadra, non mi interessa se è ufficiale o meno… Ma essere in una squadra ufficiale è qualcosa di veramente bello“. Bastianini e Bagnaia sono avvisati…