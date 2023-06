MotoGP, Mir salta anche la Germania: troppo forte il dolore alla mano

ROMA – Nulla da fare per Joan Mir . Il pilota spagnolo della Honda , infortunatosi alla mano destra durante le prove libere al Mugello e costretto a saltare il Gran Premio d’Italia , resterà fuori anche per la gara del Sachsenring , in Germania , in programma il week-end 16-18 giugno . La risonanza magnetica effettuata presso il Centre d'Imatge Diagnostica de la Dra Cuesta, ad Andorra, ha confermato la presenza di una “ significativa contusione , con presenza li liquido sinoviale e di un'infiammazione che ne limitano forza mobilità”.

MotoGP, Honda dimezzata al Sachsenring

L’esito dell’esame diagnostico ha suggerito al pilota di rientrare in Spagna per farsi visitare dal medico di fiducia, il dottor Juan Garcias, al fine di valutare il miglior trattamento del trauma e il relativo piano di recupero. A rendere noto l’esito dell’esame è stato il team Honda, in una nota ufficiale, nella quale ha comunicato anche la volontà di non sostituire Mir per il Gran Premio tedesco. La squadra giapponese, dunque, si presenterà al Sachsenring con una formazione ampiamente rimaneggiata, vista la contemporanea assenza di Alex Rins, caduto sempre al Mugello, ma nel corso della Sprint, e uscito con un infortunio ben più serio rispetto al connazionale.