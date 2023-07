MotoGP, Bradl e la crisi Honda: “Troppe domande senza risposta...”

ROMA – In una fase di sosta per la MotoGP, i team oltre a godere di un meritato periodo di riposo, stanno anche lavorando per migliorare le loro moto. In particolar modo la Honda ha bisogno di trovare una svolta nel corso di questa stagione, in attesa di ricevere degli aiuti da Dorna in vista della prossima annata. Il clima all’interno del team è un po’ teso a causa della mancanza dei risultati e il tutto si evince chiaramente dalle parole dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Nelle ultime ore anche il collaudatore Stefan Bradl ha criticato la Honda in maniera abbastanza diretta.