Marquez, fine ingloriosa: anche la Honda lo liquida, "Che se ne vada pure"

ROMA – Il futuro di Marc Marquez sembra essere ormai sempre più appeso a un filo sottile. E soprattutto sempre più lontano dalla Honda . Perché non serve leggere troppo tra le righe delle dichiarazioni rilasciate da Koji Watanabe , presidente della Honda Racing , per capire come il rapporto tra il campione spagnolo e la scuderia giapponese sia arrivato al capolinea.

MotoGP, la Honda pronta a lasciare Marquez

Ribadendo, in sostanza, quanto già detto nelle ore scorse dal team manager del team nipponico, Alberto Puig, anche Watanabe taglia corto sull’argomento: “Naturalmente noi vorremmo tenerlo - ha detto - ma alla fine sarà lui a decidere. Se deciderà di andarsene, non saremo noi a fermarlo. Per farlo rimanere, credo che dovremo mostrargli qualcosa di concreto. Non è nel modo di lavorare della Honda limitarsi a dire: ‘Ti prego, resta'. Abbiamo avuto difficoltà in MotoGP – ha proseguito Watanabe - ma le divisioni due e quattro ruote di HRC hanno appena iniziato a lavorare insieme per lo sviluppo futuro. Dobbiamo migliorare il telaio, l'aerodinamica e il motore".