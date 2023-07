MotoGP, Puig vede nero: “Situazione della Honda sempre più complicata”

ROMA – Non sembra esserci fine per il momento nero della Honda . La scuderia giapponese, che vanta una storia di assoluto protagonismo nella Moto GP , sta vivendo un momento scurissimo, con una stagione, quella in corso, iniziata come peggio non si poteva. E con due piloti, il pluricampione del mondo Marc Marquez e Alex Rins , che addirittura stanno cercando di risolvere anticipatamente i rispettivi contratti per accasarsi altrove. Un quadro a tinte fosche, in fondo al quale il direttore tecnico del team, Alberto Puig , non sembra vedere la luce. Almeno per ora.

MotoGP, Puig e la crisi Honda: “Momento duro”

“Dobbiamo scavare a fondo per capire quali sono i problemi e quali le soluzioni – ha detto Puig non nascondendo il rammarico per la situazione attuale - Marquez non è nella sua condizione migliore, e ha subito molte cadute in Germania. Non c’è pilota al mondo che sia contento se cade e capisce che la moto non è al livello di cui ha bisogno. D’altronde è un campione del mondo e vuole sempre spingere di più, non si arrende mai. La situazione è diventata un po’ più seria ma Marc deve prenderla con più calma. Non è felice e lo rispettiamo. Dopo la sosta faremo sicuramente dei passi in avanti – ha proseguito il dt della Honda - ma dobbiamo essere consapevoli che non avremo una moto fantastica. Le cose non stanno andando come vorremmo e non ci saranno cambiamenti radicali”.