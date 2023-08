Silverstone MotoGP, Vinales si scusa con Miller: "Non potevo fare altro"

Vinales: "Risucchiato dalla scia"

Il pilota dell'Aprilia, Maverick Vinales, al termine della gara disputata sulla pista di Silverstone, è tornato sul contatto con Jack Miller: “La mia gara è partita bene, poi purtroppo ho perso secondi preziosi nel tentativo di sorpasso a Miller. Mi scuso con lui per la manovra ma sono stato risucchiato dalla scia di Alex Marquez e a quel punto non potevo fare altro che mollare i freni ed entrare. Comunque sono soddisfatto di questo weekend, mi trovo benissimo con la moto e con il team, la partenza è migliorata e siamo sempre stati in lotta per le prime posizioni".