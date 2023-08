MotoGP Quartararo, che bordata a Yamaha: “Siamo indietro di anni”

ROMA – Fabio Quartararo è sicuramente uno dei grandi scontenti in questa stagione di MotoGP, dato che non è mai riuscito ad essere in lotta per la vittoria. Il francese sembra essere lontano anni luce dal fenomeno che conquistò il titolo nel 2021 e paga soprattutto le difficoltà della Yamaha. Il team giapponese, infatti, al momento si trova nelle retrovie esattamente con i connazionali della Honda, che hanno da tempo ceduto il passo a Ducati, Aprilia e KTM. Ora è il momento di trovare una svolta, altrimenti Quartararo potrebbe davvero prendere decisioni drastiche e lasciare il team nipponico per un progetto per lui più competitivo.