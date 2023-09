MotoGP, Rivola e le ambizioni dell'Aprilia: "Nel 2025 voglio il Mondiale"

ROMA - Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP è stato caratterizzato dal grande spavento per il terribile incidente di Francesco Bagnaia , che ha quasi fatto passare in secondo piano il risultato sportivo. Considerato che lo spiacevole episodio che ha coinvolto il campione del mondo si è concluso per il meglio, è giusto dare spazio all'impresa dell' Aprilia che, per la prima volta nella sua storia nella classe regina, ha centrato una clamorosa e meritata doppietta con il successo di Aleix Espargaro davanti a Maverick Vinales .

Rivola: "Qui per vincere"

L'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, nel corso di un'intervista rilasciata a Marca, ha parlato della possibilità di lottare per il titolo nei prossimi anni: “Personalmente sono venuto in questa squadra per vincere il Mondiale. Per crescere nel modo corretto servono circa due anni e sarà molto interessante cosa accadrà nel mercato piloti fino al 2025. Aleix è in grandissima forma e Maverick sta crescendo molto. Sicuramente ci saranno dei momenti complicati, ma la base di tutto è il rispetto reciprocola, la nostra forza ".