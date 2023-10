Marco Simoncelli, la MotoGP lo ricorda a 12 anni dalla sua scomparsa

Simoncelli, il ricordo resta vivo

Marco Simoncelli era un grande tifoso del Milan che, nel giorno della sua scomparsa scese in campo con il lutto al braccio contro il Lecce e gli dedicò la grande vittoria in rimonta per 4-3. Oggi il club rossonero ha voluto ricordare l'ex pilota con un messaggio d'affetto: "Per sempre nel nostro cuore". Anche la Fondazione intitolata a Marco Simoncelli ha omaggiato il 'Sic' con un video di un curioso backstage fotografico e le parole della sua canzone preferita, 'Siamo solo noi' di Vasco Rossi. "Siamo solo noi. Che tra demonio e santità è lo stesso. Basta che ci sia posto. Siamo solo noi (…). Generazione di sconvolti che non ha più santi né eroi…Siamo Solo Noi".