Superbike, Bautista esalta la Ducati: “Fa esprimere il meglio di me”

ROMA - Nello scorso weekend, oltre a Formula 1 e MotoGP, è andato in scena anche l'ultimo atto del Mondiale 2023 di Superbike sulla pista di Jerez de la Frontera, che ha consacrato Alvaro Bautista come un due volte campione del mondo. A 39 anni suonati il pilota spagnolo ha riscoperto una nuova giovinezza, riuscendo a battere una serrata concorrenza e confermandosi sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo. Bautista in queste ultime due stagioni è riuscito a creare un connubio praticamente perfetto con la Ducati.