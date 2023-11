Iannone, l'emozione Ducati: "Tornato a correre con la moto che amo"

ROMA - Dopo una lunga squalifica di quattro anni Andrea Iannone è finalmente in pista per effettuare i primi test della Superbike in vista della prossima stagione, che lo vedrà protagonista in sella al Team GO Eleven della Ducati. L'abruzzese ha effettuato ventisei giri con dei tempi incoraggianti, anche se è ancora presto per fare un bilancio e creare delle aspettative per il 2024. In ogni caso il ritorno di Iannone è una notizia più che positiva per il motociclismo italiano, che potrà contare nuovamente su un atleta di livello.