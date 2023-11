MotoGP, Bautista con la wild card a Sepang: "Come Bayliss? No, perché..."

SEPANG - Il Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP è pronto per regalare diversi spunti, tra i quali la lotta per il titolo tra il campione in carica Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin. Un altro motivo di attenzione verso la gara sulla pista di Sepang sarà il ritorno nella classe regina di Alvaro Bautista, reduce dalla conquista del suo secondo Mondiale di Superbike in sella alla Ducati Aruba Racing. Lo spagnolo ha intenzione di dare il massimo per dimostrare di essere ancora ai livelli dei migliori anche in MotoGP.