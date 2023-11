Ducati, Bagnaia allontana Martin: "Sarebbe ingiusto"

SEPANG - Nel Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP è pronto a rinnovarsi il duello per il titolo tra il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e lo sfidante Jorge Martin . Lo spagnolo è reduce da un momento in stato di grazia e vuole ricucire ulteriormente il gap per tornare in testa, mentre il piemontese ha intenzione di difendersi fino alla fine. I due, tra l'altro, secondo le recenti indiscrezioni potrebbe ritrovarsi ad essere compagni di squadre nel team ufficiale della Ducati a partire dal 2024.

Bagnaia: "Non ho voce in capitolo"

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio della Malesia 2023, ha commentato le voci che vorrebbero Jorge Martin come suo nuovo compagno di squadra: "Questa è una domanda difficile alla quale rispondere. Personalmente non ho alcuna voce in capitolo in cose del genere, ma penso che non sarebbe giusto nei confronti di Enea, per la stagione complicata che ha vissuto. In ogni caso non posso essere la persona giusta per rispondere a questa domanda".