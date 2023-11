MotoGP, Marini ad un passo dalla Honda: "Rilanciarla sarebbe un sogno"

SEPANG - A distanza di oltre un mese dall'addio di Marc Marquez , la Honda sembra finalmente aver trovato il sostituto dello spagnolo per la stagione 2024 . La scelta era praticamente tra due piloti italiani, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini , con quest'ultimo che ha avuto la meglio nei confronti del rivale. A Sepang è andato in scena l'incontro decisivo che ha avvicinato notevolmente le parti. Luca Marini , dunque, è ad un passo dal lasciare la Ducati del Team Mooney VR46 per passare alla Honda . Il nuovo compagno di squadra di Marco Bezzecchi , invece, potrebbe essere Fermin Aldeguer .

Marini: "Scelta non semplice"

Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46, Luca Marini, dopo il Gran Premio della Malesia 2023, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo imminente passaggio alla Honda: "Questa per me non è una scelta semplice, ma devo ammettere che rilanciare la Honda sarebbe incredibile, un sogno. Non avrei mai pensato di andare a guidare la moto di Marc Marquez, anche perché quando vai in un team non pensi mai a chi è stato il tuo predecessore su quella moto. Per adesso penso a tirare fuori il massimo dalla mia Ducati".